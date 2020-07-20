Кто может пройти ПЦР-тестирование бесплатно за счет средств ГОБМП и ОСМС:

— пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах

— пациенты провизорных стационаров с подозрением на COVID

— граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии по направлению своего лечащего участкового врача при наличии показаний

— бессимптомные носители вируса, госпитализированные в карантинный изолятор

— пациенты при плановой госпитализации в стационар (беременные, пациенты при экстренной госпитализации)

Фонд социального медицинского страхования