По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, сообщает «Хабар 24».

В исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz.

Электронную карту данных о педофилах Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад. Там в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений. Эту карту должен увидеть каждый родитель.