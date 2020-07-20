Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен» и Общественное объединение «Менің Атамекенім» объявили марафон «Вирус добра» по оказанию помощи казахстанцам в условиях пандемии COVID-19.

Основная задача акции — создание моста между реально нуждающимися в помощи гражданами, медицинскими учреждениями и теми, кто хочет помочь.

В рамках акции #вирусдобра Палата предпринимателей г. Шымкент участвует в сборе и передаче благотворительной помощи медучреждениям региона, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией.

Так, в город Шымкент прибыл груз с 17 кислородными концентратами от ОФ «Dauletten» и Фонда «Aidyn Nury», которые были закуплены в Турции в рамках проекта «Екінші тыныс». Кислородные концентраты при поддержке НПП «Атамекен» были направлены через логистическую компанию «PONY_EXPRESS_KZ» и авиакомпанию «SCAT». Директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев принял груз и передал принимающей стороне — волонтерам и членам Общественного контроля. Кислородные концентраты отправились в городские и районные больницы, в том числе Туркестанской области.

**МАРАФОН [#ВИРУСДОБРА](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXHxx-u40OIXfJlQ-pbwW0yt0fK2M_k9mUl3AcJQteDZbH9FLaD_xVRoPhfX8vyD4IgTYOvHl3W9z1JVVpc0r0BP7LfmYisK_YJTUlQkur5VSdTLXvyGXqmmiwyPEfw0GMuo9hu9vPtMixQqVivgGhP&__tn__=*N-UK-R) – в нашем городе!****Дорогие предприниматели города Шымкент!**Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен» и Общественное объединение «Менің Атамекенім» объявили марафон «Вирус добра» по оказанию помощи казахстанцам в условиях пандемии COVID-19. Основная задача акции — создание моста между реально нуждающимися в помощи гражданами, медицинскими учреждениями и теми, кто хочет помочь.В рамках акции **#вирусдобра** Палата предпринимателей г. Шымкент участвует в сборе и передаче благотворительной помощи медучреждениям региона, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией.Так, в город Шымкент прибыл груз с 17 кислородными концентратами от ОФ «Dauletten» и Фонда «Aidyn Nury», которые были закуплены в Турции в рамках проекта «Екінші тыныс». Кислородные концентраты при поддержке НПП «Атамекен» были направлены через логистическую компанию «PONY_EXPRESS_KZ» и авиакомпанию «SCAT». Директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев принял груз и передал принимающей стороне — волонтерам и членам Общественного контроля. Кислородные концентраты отправились в городские и районные больницы, в том числе Туркестанской области.В этой связи Палата предпринимателей г. Шымкент призывает бизнес-сообщество региона подключиться и оказать возможную помощь пациентам больниц, малоимущим и многодетным семьям и всем, кто нуждается в поддержке в это непростое время.У Палаты предпринимателей г. Шымкент есть договоренность с торговым домом «GRAMAD» о формировании продуктовых пакетов из продукции торгового дома. Здесь же, на территории ТД, кроме продуктовых, нами будут собраны и расфасованы медицинские и другие наборы, которые будут потом доставлены социально уязвимым гражданам города Шымкент.Все, кто желает оказать финансовую помощь для формирования продуктовых наборов, могут обращаться в Региональную палату предпринимателей г. Шымкент по адресу: мкрн «Северо-Восток», ул. Еримбетова, 304 Г, 2 этаж.По вопросам формирования и доставки гуманитарной помощи обращайтесь по тел. ** 8-701-874-04-00** (Мадина Турсунбекова, доверенное лицо фонда «Атамекенім»), **8-747-323-37-70 **(Алдияр Сагындыков), **8-747-144-00-00** (Максат Откельбаев)#Жақсылықжаршысы #ВирусДобра #НППАтамекен #МеніңАтамекенім Опубликовано Кларой Серикбаевой Понедельник, 20 июля 2020 г.

В этой связи Палата предпринимателей г. Шымкент призывает бизнес-сообщество региона подключиться и оказать возможную помощь пациентам больниц, малоимущим и многодетным семьям и всем, кто нуждается в поддержке в это непростое время.

У Палаты предпринимателей г. Шымкент есть договоренность с торговым домом «GRAMAD» о формировании продуктовых пакетов из продукции торгового дома. Здесь же, на территории ТД, кроме продуктовых, нами будут собраны и расфасованы медицинские и другие наборы, которые будут потом доставлены социально уязвимым гражданам города Шымкент.

Все, кто желает оказать финансовую помощь для формирования продуктовых наборов, могут обращаться в Региональную палату предпринимателей г. Шымкент по адресу: мкрн «Северо-Восток», ул. Еримбетова, 304 Г, 2 этаж.

По вопросам формирования и доставки гуманитарной помощи обращайтесь по тел. 8-701-874-04-00 (Мадина Турсунбекова, доверенное лицо фонда «Атамекенім»), 8-747-323-37-70 (Алдияр Сагындыков), 8-747-144-00-00 (Максат Откельбаев)