Для устранения дефицита лекарственных средств в Республике Узбекистан были закуплены медикаменты на сумму 500 млн тенге.

Соответствующие лекарства поступят на аптечные полки в ближайшие дни. Лекарства будут реализовываться с соблюдением предельных цен. Об этом на прошедшем онлайн-брифинге в Региональной службе сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Стоит отметить, в целях контроля цен на лекарственные средства по области была создана специальная мониторинговая группа. Данная группа уже проверяет все аптеки и занимается профилактикой нарушений в этой сфере. В случае выявления нарушений, в отношении аптек, где необоснованно повысили цены примут административные меры.

Превышение установленных предельных цен на лекарственные средства влечет административный штраф на физических лиц в размере 70 МРП, на должностных лиц – в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства – в размере 130 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

«Также в соответствии с алгоритмом проверок (мониторинга) объектов, работающих в режиме карантина, в акимате городов и районов Туркестанской области были созданы специальные мобильные группы. В ходе проверок аптек группы составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 12 учреждений. 3 из заполненных протоколов были направлены в местные суды, а 9 объектов оштрафованы», — сказал Умирзак Естаевич.

В частности, 1 протокол был составлен в связи с отсутствием разрешения, 2 протокола за реализацию незарегистрированных лекарственных средств, 2 дела переданы в суд, за осуществление деятельности без лицензии, 5 — за повышение цен на лекарственные средства и 2 протокола за реализацию безрецептурных лекарственных средств.