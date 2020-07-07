В ходе проверки оптовых складов ТОО «НПО ЗЕРДЕ» и ТОО «АК НИЕТ» аким лично убедился, что поставка и отгрузка лекарственных средств ведутся согласно запланированному графику и склады обеспечены резервными запасами, передает Otyrar.KZ.

«В настоящее время в городе имеется месячный запас лекарственных средств. А это — 25 видов жаропонижающих — 122 825 упаковок, 10 видов противовирусных средств — 148 658 упаковок, 27 видов антибиотиков — 123 050 упаковок, 4 наименований витамина С — 42 253 упаковок. Сейчас прибыло большое количество лекарств, которые уже на этой неделе реализуют по аптекам», — сообщил аким города.

По словам директора ТОО «АК НИЕТ» Ержана Ниязалиева, сегодня же лекарства будут доставлены в 52 аптеки город, в том числе, такие препараты, как Дексаметазон, Дексан, Клексан.

«Эти лекарства можно получить только по рецепту врача, и это требование аптеки обязаны выполнять», — сказал Е. Ниязалиев.

Кроме того, на склады ТОО НПО «Зерде» прибыли 6 грузовых автомобилей с медикаментами в количестве 1 млн. упаковок аскорбиновой кислоты, около 500 тысяч препарата Цефтриаксон, 100 тысяч упаковок Азитрамицина и Немисила, около 20 тысяч упаковок препарата Кагоцел, 14 тысяч упаковок препарата Ингавирин.

ТОО «Зерде», имеющая 42 сети, планирует обеспечить около 200 аптек в Шымкенте.

В общей сложности аким города посетил около двадцати аптек и лично ознакомился с жалобами населения. Он призвал продавцов аптек разъяснять покупателям, что в случае отсутствия лекарственных средств можно приобрести их под другим торговым знаком. Например, аналогом парацетамола для детей является сироп Панадол.

В ходе рейда по складам и аптекам города Мурат Айтенов отметил две причины дефицита лекарств.

«Первая — спекуляция, вторая причина – приобретение населением лекарств в большом количестве», — подчеркнул аким.

Кроме того, 5 июля текущего года была выявлена аптека с превышением предельных цен на лекарственный препарат Дексаметазон. На место происшествия выехала оперативная группа полиции. В настоящее время по данному делу ведется расследование, в результате которой будет рассмотрена ответственность.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители города, если вы стали свидетелем спекуляции или превышения цен на медикаменты, просим позвонить и сообщить по номеру «109».

Убедительно просим вас посещать аптеки только по рецепту, выписанному врачом, и не закупать впрок большое количество лекарств. Также просим не забывать о сроках и условиях хранения лекарственных препаратов.