Уважаемые жители Шымкента!

Поздравляю вас с самым светлым мусульманским праздником — Курбан айтом! Этот праздник символизирует милосердие, доброту, толерантность.

2020 год для нашего города особенный. Проводится празднование 2200-летия Шымкента на уровне ЮНЕСКО. Мегаполис является культурной столицей СНГ. Однако проведению праздничных мероприятий помешала пандемия коронавируса. Мы вынуждены проводить их в режиме онлайн.

В эти дни и не только нужно проявлять заботу о нуждающихся. В этом весь смысл Курбан айта. Государство оказывает большую поддержку социально уязвимых гражданам. Нас могут сплотить только милосердие и сострадание. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия и невзгоды.

Мир, согласие и единство — главные богатства и достижения нашей страны. Казахстанцы всегда отличались отзывчивостью и чуткостью к чужой беде, активно поддерживают благотворительные начинания.

В этом году, в связи с пандемией, процесс жертвоприношений на Курбан айт проводится онлайн. Призываю всех отнестись к этому с пониманием и соблюдать все карантинные требования.

Желаю вам семейного благополучия, мира, понимания и крепкого здоровья! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в домах царят радость и счастье! Процветания нашей стране и родному городу!

Мурат АЙТЕНОВ,

аким города Шымкента