В Шымкенте спалили новый мусорный контейнер, он простоял во дворе многоэтажки всего один день.

Расплавленный пластик, гарь и разбросанный мусор. Контейнер для бытовых отходов во дворе многоэтажки прослужил всего сутки. Мусорку подожгли неизвестные. В том, что это дело рук вандалов, горожане не сомневаются. Контейнер изготовлен из специального пластика, загореться от обычного окурка, он бы не смог.

«Ошеломлен, честное слово, это халатное отношение жителей. Администрация города делает благо народа, а кто-то пришел с огнем, невозможно понять как так, просто так же не могло загореться», — рассказал Баглан Абдимкулов, местный жительь.

По словам жильцов, благоустройства мусорной площадки на Нурсате они ждали долго. Раньше здесь стояли контейнеры старого образца. А потому вряд ли это сделал кто-то из соседей.

По словам сотрудников акимата, мусорные контейнеры компания Грин Лайн., установила за свой счет. Цена каждого такого ящика — 110 тысяч тенге. Предприниматели хотели облагородить мусорные площадки, и не думали, что хорошее начинание кому-то встанет поперёк горла.

«Жители только вчера благодарили за то, что им благоустройство провели, а вот сегодня такой акт вандализма. Я прошу, если кто-то видел может машину уезжающую, сообщите на номер 102. И вообще, если вы заметите такие акты вандализма, нужно реагировать моментально, ведь это наш общий город», — уверен Абзал Аликулов, аким Каратауского района г.Шымкента.

Благоустраивать мусорные площадки шымкентских многоэтажек компания не бросит. Специалисты говорят, что один факт вандализма не перечеркнёт сотни раз сказанное «СПАСИБО» от благодарных жильцов шымкентских многоэтажек.

Горожане уверены, что только наказание поможет справиться с вандалами. Ведь даже мусор требует культурного обращения.

Анастасия Новикова