В Шымкенте 63-летняя пациентка провизорного центра была найдена на стройке с признаками насильственной смерти в ста метрах от госпиталя.

Со слов близких, Кузьмина Надежда Николаевна проходила лечение в провизорном центре по улице Желтоксан. В заключении о смерти сказано, что женщина скончалась от механической асфиксии.

Загадочная смерть пациентки провизорного центра взбудоражила шымкентцев. Вторую неделю людей терзают догадки, кто мог расправится с 63-летней женщиной. Тело Надежды Кузьминой со следами удушья обнаружили на стройке, недалеко от госпиталя, в котором она лечилась.

Первым забил тревогу муж покойной. 13 июля Сергей Кузьмин как обычно позвонил супруге, спросить об ее самочувствии. Впервые за все время нахождения на лечении Надежда Николаевна не ответила мужу. Самые худшие опасения подтвердились. Приехавшие домой к Кузьминым полицейские заявили, что Надежда Кузьмина покинула провизорный центр без разрешения. Ее бездыханное тело с признаками насильственной смерти, было обнаружено около семи часов утра на стройплощадке в центре Шымкента, буквально в ста метрах от провизорного стационара «Отау мед». Близкие опознали Надежду практически сразу.

Светлана Адамова, соседка погибшей: Синие пальцы, видать она корябалась, ногти сломаны до самого конца. Когда на кладбище я развязала ей руки, то у нее плечо было выбито, лицо было синее синее, губа была разбита.

Родственники и знакомые погибшей говорят, что уйти из стационара женщину вынудило отношение к ней медперсонала. С слов соседки погибшей Светланы Адамовой, с погибшей Кузьминой медсестры обходились грубо. Порой доходило до оскорблений. Об этом Надежда Николаевна, якобы, сама не раз рассказывала по телефону.

Директор провизорного центра (его на время карантина развернули в шымкентском политехническом колледже) уверяет, что причина её ухода из госпиталя была в другом. Якобы, пенсионерка была морально подавлена из-за болезни. Она не раз просилась домой, при этом уверяла, что следить за ней там будет некому. Врачи решили оставить её в госпитале. За несколько дней до выписки, о которой Надежда Кузьмина, по словам врачей знала, женщина полтора часа ждала возможности выйти незаметно. И ей это удалось. Все это, по заверению Даулета Ержанова, есть на кадрах камер видеонаблюдения. Их он предоставил следователям и готов отдать родным, если те попросят.

Даулет Ержанов, главный директор провизорного стационара «ОТАУ МЕД»:«Ко мне обратилась лечащий врач ночью 12 июля, около 21 часа, о том что данный пациент хочет уйти домой. С ней был проведен разговор, в ходе которого было выяснено, что она устала от производимых лечебных мероприятий, было замечено, что она была морально подавлена. Учитывая то, что все говорят об эпидемии ковид -19, она тоже подумала, что у нее этот диагноз, но с ней была проведена разъяснительная беседа, где я сам лично сказал, что никакого коронавируса у нее нет и диагноз совсем другой. Мы с ней договорились о том, что я ее полностью вылечу, продержу еще три дня. Это было 13 го, в тот же вечер в 10 минут девятого мне сообщили, что данная пациентка отсутствует на своем койко-месте. Были предприняты поисковые работы в окрестностях здания, мы незамедлительно вызвали полицию.Мы выявили при просмотре видео с камер наблюдения, что она сама покинула наш провизорный стационар. На следующий день к нам пришла информация, что пациентку нашли за пределами провизорного стационара уже, будем говорить, мертвой».

Камеры установлены не только в провизорном центре, но и на оживленном перекрестке Кунаева-Желтокан. Возможно видеофиксаторы прольют свет на загадочную смерть женщины. Полицейские возбудили уголовное дело, его детали следователи раскрывать не стали.

Серик ЕРГЕШОВ, заместитель начальника ДП Шымкента: «14 июля 2020 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района ДП г.Шымкента поступило сообщение о том, что на строительном объекте, расположенном в районе пересечения проспекта Кунаева и улицы Желтоксан, обнаружен труп неизвестной женщины.

Личность погибшей установлена, ею является 63-летняя женщина.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 и части 3 статьи 317 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время следствием проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.»

Муж Надежды Николаевны пытается держаться изо всех сил. Сергей Кузьмин прожил с Надеждой более сорока лет. Вместе воспитали троих детей. Все они сейчас в России. Из-за карантина они даже не смогли попрощаться с матерью. Родственники и близкие погибшей надеются на объективное расследование и на то, что виновных в смерти женщины накажут по всей строгости закона.

Тарас Луценко