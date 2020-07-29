В социальной сети Facebook появился фейковый аккаунт Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Некто от имени Президента страны проводит розыгрыш денежных подарков, якобы «для поддержки народа во время пандемии коронавируса». Для этого пользователям предлагается отправить начальную букву своего имени и сделать репосты записи, сообщает портал stopfake.kz

«Барлық елдер үшін .. !!!

Үйден өтінім жіберіп, 10 минут ішінде сыйлық аламыз, біз оны адамдарға көмектесу үшін жариялаймыз, өйткені CORONA вирусының өршуі көптеген адамдардың жұмысына кедергі келтірді.

Сіздің атыңыздың бірінші әрпін таңдаңыз, сонда сіздің таңдауыңыз бойынша сыйлық аласыз», — говорится в сообщении.

Пост содержит явные орфографические и стилистические ошибки, и скорее всего переведен на казахский язык при помощи онлайн-переводчика. Запись набрала уже свыше 100 репостов и 1000 комментариев. Как пояснили в МИОР — эта страница не имеет никакого отношения к Президенту Казахстана и является мошеннической.

«Сообщаем, что Президент Казахстана зарегистрирован в 2 социальных сетях.

в Twitter — https://twitter.com/TokayevKZ

в Instagram — https://www.instagram.com/tokayev_online/

Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации мошенников», — призвали в Министерстве.

Фейковая страница была создана в 2017 году с фотографией азиатской девушки. 13 июля 2020 года аккаунт переименовался в «Kasym-Jmart TokyevI», а спустя несколько минут был размещен пост о выплате денег.

Подобные мошеннические схемы одни из самых распространенных в интернете. Пользователь получает сообщение о денежном выигрыше, после чего ему предлагают прислать данные карты, якобы для выплаты вознаграждения. Через несколько минут мошенник опустошает счет человека.