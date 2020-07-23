Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас мы разрабатываем план. Буквально в ближайшее время мы хотим озвучить данные подходы. Подключаем международный опыт, очень много экспертов подключено. Как страны выходили из карантина, какие меры. Понятно, что послабление не будет сразу», — сказал Алексей Цой в эфире программы в эфире программы «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым» на телеканале «Хабар 24».

По словам министра, послабления будут вводиться поэтапно. Как пояснил Цой, будут замерять действующую эпидситуацию и наблюдать ситуацию по каждому региону.

«Возможны какие-то интервенции по системе здравоохранения, возможны локдауны выходного дня. Есть разные методы — дистанцирование, ограничение на рабочих местах. Процент работающих очно или в дистанционном формате. Очень много различных есть методов, которые сейчас примеряются в мире для того, чтобы сдерживать (инфекцию — ред.)», — добавил глава ведомства.

Также министра спросили, откроются ли детские сады и образовательные учреждения.

«Надо понимать, какая ситуация будет у нас ко 2 августа в Казахстане. Если у нас будет стабильная, как сейчас, динамика по улучшению показателей, то мы будем рассматривать вопрос открытия. Если вдруг будут вспышки либо неизвестные процессы в риске повышения заболеваний и смертности, конечно, мы будем предлагали Правительству продлевать», — отметил глава Минздрава.

Алексей Цой подчеркнул, что на данный момент ситуация стабилизировалась.

«Пока мы видим, что ситуация стабилизировалась. На третью, на четвертую неделю мы увидим только эффект первого двухнедельного карантина. Потому что 14 дней – инкубационный период, после него мы уже можем видеть эффект первого карантина. В середине августа мы увидим эффект от четырехнедельного карантина, тогда уже можно делать какие-то корреляции в действиях», — считает Алексей Цой.