Несмотря на возможности которые открывает цифровизация, еще очень много граждан оформляют документы по старинке.

В автоцоне Шымкента как всегда людно. А значит есть те, кому очень хочется на этом нажиться. В соцсетях тем временем заявляют, что забронировать очередь можно не онлайн, а за определенную сумму.

Сотни шымкентцев, желающих утрясти вопросы с документами, выстроились возле СПЕЦцона. Успеть это в карантин нужно до обеда, и только по предварительной онлайн записи. Бронь, из-за большого наплыва людей и сокращенного рабочего графика, на переоформление тех или иных документов, порой приходится ждать от 10 дней до двух недель. По закону спроса и предложения активизировались так называемые «помогайки». За деньги они обещают избавить людей от томительного ожидания своей очередь в сорокаградусную жару.

С появлением съемочной группы «помощники» перемещаются за территорию спецЦОНа. Там они предлагают услуги, попутно оформляя автостраховки. Говорят, что делают это на законных основаниях. Каждый из них, якобы, оформлен как индивидуальный предприниматель. Однако, едва завидев камеру с микрофоном, «бизнесмены» хватают документы и на ходу призывают граждан к сознательности и соблюдению закона. Систему бронирования, говорят, обойти не получится, даже при большом желании.

Не оплачивать услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно, советуют представители Центра обслуживания населения. Они обращаются к полицейским и сотрудникам службы экономических преступлений оградить людей от «ненужных» посредников.

Ерлан Кулпидин, координатор фронт-офиса филиала госкорпорации «Правительство для граждан» :« Есть на данный момент увеличение количества бронирования. Это именно в специализированных ЦОНах, как в народе говорят, автоцонах делается искусственно с участием помогаек. Они специально заранее 5-6 человек берут бронь со своим ИИНом. После пристают к гражданам, которые ходят в ЦОНах. Берут доверенность и сами заходят в ЦОН, как представители. Мы сейчас это искореняем. Изначально мы проверили, что одни и те же люди по 10 броней берут на свой ИИН и сдают документы как представители. Сейчас граждане раз в 10 дней только могут бронировать.

Ни одно ТОО или ИП к деятельности «Правительства для граждан» не имеет отношения. Воспользоваться онлайн-услугой шымкентцы могут только в официальных секторах самообслуживания, их по городу 115.

Тарас Луценко