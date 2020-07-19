Профессор, академик НАН Казахстана Вячеслав Локшин высказал мнение, что карантинные меры в стране следует продлить до конца текущего года, передает NUR.KZ.

Профессор дал интервью телеканалу Atameken Business в котором объяснил, почему следует продлить карантин вплоть до января 2021 года.

По его словам, у примерно 70% заразившихся КВИ казахстанцев заболевание протекает в легкой форме или вовсе без симптомов, однако оставшийся процент, который борется с коронавирусом в его клиническом проявлении, оказался слишком высоким для отечественного здравоохранения, поэтому больницы не справляются с потоком пациентов. Вячеслав Нотанович считает, что ужесточение карантина — верный шаг, более того, ограничительные меры, по его мнению, следует продлить до конца 2020 года.