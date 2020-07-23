Спасатели Шымкента отрабатывали учения с высоты птичьего полета. Недалеко от города, близ поселка Елтай, по истории спасателей, потерялся человек и сломал ногу.

Мужчина сообщил спасателям, что не может сориентироваться, где он находится. Идти дальше он тоже не в силах, турист «травмировал» ногу. По такому сценарию, в городе проходят учения. Спасатели отрабатывают навыки не только на земле, но и в воздухе.

Вращая лопастями, на помощь спешит современный «Eurocopter ЕС-145». Легкий, быстрый, манёвренный и компактный вертолет способен максимально близко подлететь к пострадавшему. Задача спасателей — спуститься с вертолета быстро, соблюдая все правила техники безопасности.

«Мы пропавшего человека нашли, по сценарию один человек, перелом ноги открытый. Мы прививаем навыки обучения для наших спасателей, ежемесячно, чтобы они научились практическим навыкам», — говорит Куатбек Кенжебекулы, старший офицер отдела гражданской обороны ДЧС г. Шымкента, майор.

Подобные тренировки для шымкентских спасателей должны стать обычной практикой. Правда полет на «вертушке» обходится недешево — один час около миллиона тенге. Но без учений никак, спасателям часто приходится работать в экстремальных условиях – в темноте, в тумане и в непогоду. Только в этом году спасательные операции по поиску людей разворачивали 4 раза. Спасти удалось пятерых человек, двое из которых дети, один подросток погиб. Чаще всего люди теряются в горах, реже — в степи.

Усен Рахматуллаев в поисково спасательном подразделении работает 6 лет. Мужчина говорит, работа ему нравится, правда, иногда бывает сложно эмоционально, не всех удается спасти.

«В 2017 году была моя самая сложная операция по спасению, когда двое детей потерялись в горах Бургулюк, они упали с большой высоты. Операция длилась 40 минут, горная местность создавала большие трудности. Мы успели спасти детей, но так бывает не всегда. Когда не удается спасти человека, когда находишь его уже мертвым, наши эмоции очень трудно описать. Поэтому я хочу обратиться ко всем — не ходите в горы без подготовки, горы — они для альпинистов», — уверен Усен.

Отрабатывали поисковые навыки сегодня и кинологи. На счету лабрадора Роя — десятки спасенных жизней. Благодаря служебной собаке «потерявшегося» удается найти через несколько минут. Ну а дальше свою работу выполняют спасатели. Оказать первую помощь, закрепить «пострадавшего» на носилках и отвезти в больницу. Сергей Зиновьев, хозяин Роя уверяет, пес может найти кого угодно, будь то это ребенок или взрослый человек. Искать Рой обучен и людей, оказавшихся под завалами — с его чутким нюхом уловить запах человека он может за несколько сотен метров. У Сергея и его питомца отлажена командная работа.

«Сложность зависит от природных условий, на Бургулюке когда парень разбился, там сыпь была. В горах тяжело работать, собака не чувствует почву под ногами. Собаку мы учим, мы привлекаем маленьких детей и старых пожилых людей, применяем игровой метод. Я только командам «Сидеть и лежать» обучаю, а остальные делают помощники, я им дают игрушку, они прячутся собака их ищет, ну и сам запах человека любого находит. Если завал, многослойный, закапываем статистов, собака чтобы нашла. При этом собака получает положительную эмоцию, и она довольна, и я доволен что спас человека», — говорит Сергей Зиновьев, руководитель кинологического отделения ДЧС г.Шымкента.

Спасатели предупреждают, идти в горы без подготовки — опасно. Перед походом необходимо получше узнать местность, знать прогнозы синоптиков и обязательно взять с собой мобильный телефон. По номеру 112 к спасателям дозвониться без сим-карты, при нулевом балансе и с заблокированного телефона.

Анастасия Новикова