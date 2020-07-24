Теперь шымкентцы при бронировании очереди в автоЦОН и ЦОН могут видеть свободное для брони время.

В то время как раньше в списке бронирования отображалось время вне зависимости, занято оно или нет. Это доставляло определенные неудобства, так как приходилось выходить из меню и заново выбирать свободное время.

По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой на портале egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. В случае наличия активной брони, гражданин может перебронировать свою очередь и освободить своё время и дату для других, если у него по каким-то причинам не получается прийти в ЦОН.

-Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней. При этом, бронь в автоЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней – отметила Алтынай Татаева.

При этом необходимо отметить, что бронировать очередь в автоЦОН должен владелец авто, который выступает в роли продавца.

Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.

Указанные доработки сервиса бронирования осуществлены оператором портала egov.kz – АО «Национальные информационные технологии» по инициативе госкорпорации «Правительство для граждан». Основанием послужили проведенный Правительством для граждан анализ обращений граждан и результаты тестовой работы фокус-группы, которые выявили необходимость технических доработок онлайн-бронирования очереди.

Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых документирование. К примеру, если раньше гражданин в один день мог получить только один тип услуг, к слову, получить удостоверение личности, то теперь помимо удостоверения он может получить еще один вид услуги на выбор.

Помимо этого теперь пользователи egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале электронного правительства.

Напомним, центры обслуживания населения города Шымкент работают по сокращенному графику — с 9.00 до 14.00.

Кроме того, попасть в ЦОН возможно только, предварительно забронировав очередь. Для сохранения здоровья граждан было решено, что оформление некоторых «бумажных» госуслуг социального обеспечения (24 вида услуг) доступны удалённо, путем подачи электронного обращения на портале eGov.kz.