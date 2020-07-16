На сегодняшний день в стране зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19, в том числе 32 248 симптомных, передает Otyrar.KZ.

Выздоровело 39 066 пациентов.

Продолжают получать лечение 25 688 больных, из них 192 ребенка.

В стационарах получают лечение 9 166 пациентов, в амбулаторных условиях – 15 722 пациента.

За неделю наблюдается прирост заболеваемости в 6,7%, за прошедшие сутки прирост заболеваемости составил 1 674 случая (2,6%).

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в г. Алматы — 219, Атырауской области — 218. Наибольший прирост наблюдается в Северо-Казахстанской (5,1%) и Восточно-Казахстанской областях (3,9%).

Тимур Султангазиев, председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ