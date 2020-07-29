Заявки на жертвоприношение через сайт «www.qurban2020.kz» по региону уже подали 17 человек.

В связи с тем, что в стране усилены ограничительные меры в связи с пандемией, в целях предотвращения распространения эпидемии, в этом году в мечетях не будут читать намаз Курбан айт.

Жертвоприношения будут приниматься по линии ДУМК через сайт www.qurban2020.kz и распространяться нуждающимся семьям через онлайн-систему. Списки и заявления нуждающихся семей регистрируются также через онлайн-систему. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил главный имам области Мусабек Актамберди.

По его словам, цель системы онлайн жертвоприношения — это обеспечение безопасности граждан. Стоит отметить, что по жертвоприношению будет отправлен видео-отчет. Таким образом, жертвоприношение можно совершать после окончания времени айт намаза. «Курбан-айт-на арабском языке означает «приближение», то есть через добрые дела, которые мы совершаем, очищать сердца и приближаться к Всевышнему. Курбан айт-великий праздник мусульман. Мусульманская общественность призывает всех быть милосердными друг другу, любящими, добрыми, заботиться друг о друге. А совершать жертвоприношение, помогать нуждающимся – это значит быть истинным мусульманином.

Кроме того, на встрече главный имам города Туркестан Жусупбек Айдарбекулы сообщил, что в областном центре будут подготовлены специальные места для жертвоприношений в мечетях.

«В дни Курбан айта делать жертвоприношение – это поклонение Аллаху и посвящать данное действо Всевышнему. Мясо жертвоприношения можно разделить на части, оставить себе и передать соседям, а также нуждающимся семьям. К жертвоприношению нельзя использовать любой скот. Можно принести в жертву козу, барана, корову и верблюда. Важно, чтобы скотина была зрелой и не худой», — сказал он.

В ходе встречи администратор Туркестанской областной мечети «Түркістан-Қожа Ахмет Яссауи» Мустафа Калжанулы сообщал, что на сегодня заявки на жертвоприношение через сайт «www.qurban2020.kz» по региону уже подали 17 человек. Также 741 нуждающаяся семья обратились онлайн за помощью.