В Туркестанской области число инфицированных пневмонией составило 5421, из них выздоровели 2933 человек.

Таким образом, на сегодня 54% больных полностью излечились. Об этом сегодня в ходе брифинга в областном акимате сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Кроме того, в области зарегистрировано 2079 случаев коронавирусной инфекции. 1 911 человек (9 детей) – под стационарным наблюдением (в том числе: в инфекционном стационаре – 196 человек (2 детей), провизорском стационаре – 1 715 человек (7 детей). По состоянию на 9 июля 2020 года зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, рост за день составил 1,4%. Общее количество выздоровевших от этого заболевания-795.

Сейчас по ОРВИ зарегистрировано 7749 человек, из них госпитализировано 387 человек (5%), пролечено 336 больных (87%).

Основная мера предотвращения распространения пандемии и снижения числа больных – это усиление мер предосторожности. То есть, выходить в места большого скопления людей только по мере необходимости, ношение защитных масок, сохранение социального расстояния. Аким области Умирзак Естайулы отметил, что в 16 районах и городах Туркестанской области работают 187 медицинских мобильных групп.

«Мобильные группы должны работать днем и ночью. Акиматы районов обеспечивают их необходимым транспортом. Эти группы будут заранее выявлять больных, проводить необходимое лечение и при необходимости госпитализировать «, — сказал Умирзак Естайулы.

Кроме того, во всех районах постоянно проводится работа по разъяснению мер предосторожности и соблюдения карантинного режима. Однако по области за нарушение режима чрезвычайного положения (проведение семейных торжеств и т. д.) выявлено 1039 случаев, из них на 320 наложено штрафов, 96 граждан арестованы.