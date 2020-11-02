В день предприятие способно выпускать 20-25 аппаратов.

Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов посетил ТОО «Казмедприбор», которое начало выпуск аппаратов ИВЛ в рамках подготовки к возможной новой волне COVID-19.

Здесь производят не только такие аппараты, но и около 300 видов медицинского оборудования и принадлежностей».

По информации М. Айтенова, акимат дал заказ на производство первых 88 ИВЛ-аппаратов для больниц города. Кроме этого, администрация закупит здесь мониторы, дозаторы, пульсоксимеры, анализаторы – всего 32 вида медицинского оборудования и принадлежностей.

В ближайшем будущем больницы и поликлиники будут обеспечиваться произведенным в Шымкенте оборудованием. Локализация производства составляет 60 процентов. Но, думаю, что вскоре доля отечественного производства будет доведена до 80 процентов».

Как проинформировал М. Айтенов, для второй волны КВИ в городе подготовлено 5000 койко-мест.

-Во время первой волны было 3810 койко-мест, сейчас мы располагаем более пятью тысячами, — сообщил он. – Мы закупили три КТ-аппарата, которые в день могут обслуживать в общей сложности до 1500 человек. Количество ИВЛ-аппаратов доведено в больницах города с 330 до 600, и их количество будет увеличиваться. Также мы увеличили количество кислородных точек и реанимационных коек в больницах. Три раза проводили учения, которые позволили наладить четкую координацию среди всех медицинских учреждений и станций скорой помощи в деле реагирования на вторую волну пандемии. Проводим постоянную работу с поликлиниками, чтобы лечить детей на дому и дистанционно. Сейчас у нас 211 мобильных бригад».

По оценке главы города, эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильна. Очаги с заражениями и контактных лиц берут на строгий амбулаторный контроль.

«Сейчас мы изучаем ситуацию и ориентируемся на соседей, к примеру, на Восточно-Казахстанскую область, — подчеркнул спикер. – В случае второй волны и резкого увеличения больных мы можем развернуть 5000 коейкомест в течение суток».

Также М. Айтенов сообщил, что в этом году на материально-техническое оснащение медицинских учреждений города предусмотрено 6,6 миллиарда тенге. По сравнению с прошлым годом это в шесть раз больше.

Как подчеркнул аким, расширение производства позволит создать новые рабочие места и пополнять городской бюджет. «Главное — молодые специалисты осваивают новые и высокие технологии», — подчеркнул он.