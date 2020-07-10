В Туркестанской области коронавирусной инфекцией заразились 132 медицинских работника, из них 24 выздоровели.

К сожалению, 5 врачей умерли от пневмонии. Семьям врачей, умершим от пневмонии, выплатят компенсацию. Об этом на прошедшем онлайн-брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Труд врачей, которые делают все возможное, чтобы помочь пациентам в трудную минуту неоценим. И за это я им благодарен. К сожалению, есть врачи, которые умерли во время эпидемии. Наша обязанность — оказать надлежащую помощь их семьям», — сказал глава региона.

Напомним, в Туркестанской области 17 368 медицинским сотрудникам, привлеченным к противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за март-июнь месяцы по трем группам риска заражения была выплачена надбавка в размере 2 867,1 млн. тенге.