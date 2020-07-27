Для строительства жилья жителям сёл, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе, из 17 млн тенге полностью перечислены 50% от суммы.

Также жители сел, сдав документы, получили 25% от оставшихся средств в рамках второго транша помощи.

В ходе встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым местные жители поблагодарили главу региона за оказываемую помощь и поддержку.

Кроме того, каждой семье, пострадавшей от наводнения, из фонда предпринимателя Алишера Усманова было перечислено по 425 тысяч тенге (1000 долларов США). Наряду с этим, каждый член семьи получил финансовую помощь от государства по 100 тысяч тенге.

Посетив с рабочей поездкой Мактааральский район, аким области проинспектировал ход восстановительных работ в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси.

Также глава региона ознакомился со строительством социальных объектов и нового микрорайона в поселке Мырзакент.

Аким области дал положительную оценку эффективности работы мобильной группы.