Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом строительства административных и социальных объектов областного центра.

Глава региона побывал на строительных площадках зданий дома управлений и драматического театра, музея Х. А. Яссауи, Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути.

В настоящее время на этих объектах ведутся работы по внутренней отделке, установке техники, мебели и благоустройству наружной территории.

Вместе с тем, в рамках государственно-частного партнерства полным ходом идет строительство многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай». Объект стоимостью 39 млрд тенге возводит турецкая компания «Sembol construction». Комплекс международного уровня вместит в себя не только гостиницы, восточный базар, и рестораны, но и искусственное озеро. В уникальном проекте сохранится архитектура древнего города. Ожидается, что строительные работы будут завершены в уже в этом году.