Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, приступил к работе, сообщает otyrar.kz.

Правда, теперь он работает в Центральной районной больнице Сарыагашского района, в должности заведующего приемным отделением.

-Предложение поступило от главного врача ЦРБ Сарыагашского района. В сложной нынешней ситуации кадры на вес золота. Кайрат Сейдуалиев уже приступил к работе, — сообщили в пресс-службе облздрава Туркестанской области.

Напомним, что на видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев открыто рассказал, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему.

После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе «С дипломом в село». На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии.