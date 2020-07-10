Транспортники Шымкента рассказали, что в транспортных компаниях закупили медицинские маски.

Если у пассажира медицинской маски вдруг не оказалось, защитную повязку можно спросить у водителей. Компания «Shymkent Bus» для этих целей закупила порядка 10-тысяч масок, их распределили по двум сотням автобусов.

«Согласно закону заключен договор с компанией, которая проводит обработку автобусов, мы должны обеспечить безопасность наших граждан. Совместно с транспортными компаниями мы проводим контроль за тем, как водители, кондукторы и сами пассажиры соблюдают масочный режим. Все должны быть в масках», — уверяет Наурыз Сугралиев, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Кроме того, салоны автобусов обрабатывают специалисты дезинфицирующих компаний. В общественном транспорте все должны быть в масках. Это правило в карантин касается всех: пассажиров, водителей и кондукторов.

«Дезинфекция проводится. В обед проводим и вечером, кроме того, контролеры имеют с собой дезинфицирующие растворы и они, на конечной, производят санитарную очистку», — рассказал Сергазы Базарбек, заместитель директора компании Shymkent Bus.

Анастасия Новикова