Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже телевизора, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже бытовой техники обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, когда она вечером вернулась домой, то обнаружила пропажу телевизора. После чего пожилая женщина сообщила в полицию и попросила помощи в поимке воришки. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 УК РК “Кража“.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 300 тысяч тенге.

Для раскрытия преступления в полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка осуществили подворный обход близлежащих территорий и опросили очевидцев. В результате ОРМ полицейские задержали подозреваемого, которым оказался внук потерпевшей и доставили его в Сайрамское РУП.

Следствием установлено, что молодой человек проник в дом бабушки, воспользовавшись открытым окном. После чего похищенный телевизор воришка сдал в ломбард за 150 тысяч тенге, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. По возможности следует установить во дворах и дома камеры видеонаблюдения, на окнах железные решетки, а двери оснастить надежными замками. Это поможет оградить ваши дома и имущество от преступных посягательств злоумышленников.