На складах Шымкента сформирован месячный запас лекарств. Об этом сообщил аким города М. Айтенов на селекторном заседании Правительства.

На совещании были обсуждены вопросы по проведению противоэпидемических мероприятий в городе и исполнению поручений Главы государства.

Аким отметил, что в целях сохранения стабильности в город завезли 2 млн 676 тыс флаконов первоочередных лекарственных средств и 16 млн 700 тыс. масок из Индии, России, Украины и Узбекистана.

«В соответствии с поручением Главы государства по лекарственному обеспечению населения в городе созданы четыре мониторинговые группы, проведены проверки в 348 аптеках. В результате выявлено 50 фактов незаконной реализации лекарственных средств.

Зарегистрировано 12 уголовных дел, по которым начато расследование. В городе функционируют 10 крупных фармкомпаний и 560 аптек, занимающихся оптовой реализацией лекарственных средств. Данным фармкомпаниям было выдано разовое разрешение на ввоз лекарственных средств из-за рубежа,», — сказал аким города.

На сегодняшний день на складах города имеется месячный запас лекарственных средств.