штраф

В Шымкенте сразу 4 протокола выписали полицейские водителю Lexus, передает Otyrar.KZ

18 июля  сотрудники полка патрульной полиции в ходе проведения проверки соблюдения требований карантина на территории города, установили, что в 23:30 часов на пересечении улиц Туркестанская и проспекта Кунаева автомашина Lexus GS300 ехала без переднего государственного знака.

машина без номеров

Четыре стекла автомашины затонированы, также водитель транспорта дважды проехал на красный сигнал светофора.

тонированные стекла

По данным фактам в отношении водителя были составлены 4 административных протокола, а автомобиль доставлен на штрафстоянку.

затонированы

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