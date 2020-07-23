В Шымкенте сразу 4 протокола выписали полицейские водителю Lexus, передает Otyrar.KZ

18 июля сотрудники полка патрульной полиции в ходе проведения проверки соблюдения требований карантина на территории города, установили, что в 23:30 часов на пересечении улиц Туркестанская и проспекта Кунаева автомашина Lexus GS300 ехала без переднего государственного знака.

Четыре стекла автомашины затонированы, также водитель транспорта дважды проехал на красный сигнал светофора.

По данным фактам в отношении водителя были составлены 4 административных протокола, а автомобиль доставлен на штрафстоянку.