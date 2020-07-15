В Шымкенте девять врачей, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе с эпидемией коронавируса, были награждены орденами «Құрмет», «Парасат», «Барыс».

Аким города, Мурат Айтенов, вручил государственную награду семьям погибших. Кроме того, каждой семье, в виде материальной помощи, были выделены денежные средства из фонда «Қайырымды қала».

Выражая соболезнования родным и близким погибших, аким особо отметил образцовое выполнение служебного долга и стойкий труд в борьбе за здоровье граждан.

Напомним, 13 июля 2020 года Президент РК, Касым-Жомарт Токаев, принял решение наградить ряд сотрудников медицинской сферы за самоотверженный труд, проявленный при исполнении служебного долга.

Был подписан указ о награждении.

В числе обладателей наград — врачи больниц и медицинских центров, заведующие отделениями, инфекционисты, а также, врачи станции скорой медицинской помощи.

Награждены орденом «Құрмет» :

— Врач ГКП «Городской диагностический центр» —

Курекбаева Бауыржан Ордабекович

— Врач ГКП «Городской диагностический центр» —

Мамаев Хасым Махмудович

— Врач ГКП « городская клиническая больница№1» —

Малибеков Жанибек Жумашевич

— Старшая медицинская сестра ГКП «городская поликлиника № 8» — Альмаханова Кафиза Батырхановна

— Старшая медицинская сестра ГКП «городская клиническая больница№1» — Байменова Гаухар Аштаевна

— Фельдшер ГКП «станция скорой медицинской помощи» —

Ауельбаев Тимур Айдарханович.

Награжден орденом » Парасат» :

-Заведующая отделением ГКП «городская клиническая больница№1» — Абдикулова Мариям Кабылбековна.

Награжден орденом «Барыс» I степени:

— Заведующая терапевтическим отделением ГКП на ПХВ «Городская поликлиника№ 1» —

Таженова Агзипа Насыровна.

Награжден орденом «Барыс» III степени:

— Заведующий отделением ГКП «городская клиническая больница№1» — Садиев Орынбасар Алипбекович