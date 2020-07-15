В Шымкенте девять врачей, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе с эпидемией коронавируса, были награждены орденами «Құрмет», «Парасат», «Барыс».
Аким города, Мурат Айтенов, вручил государственную награду семьям погибших. Кроме того, каждой семье, в виде материальной помощи, были выделены денежные средства из фонда «Қайырымды қала».
Выражая соболезнования родным и близким погибших, аким особо отметил образцовое выполнение служебного долга и стойкий труд в борьбе за здоровье граждан.
Напомним, 13 июля 2020 года Президент РК, Касым-Жомарт Токаев, принял решение наградить ряд сотрудников медицинской сферы за самоотверженный труд, проявленный при исполнении служебного долга.
Был подписан указ о награждении.
В числе обладателей наград — врачи больниц и медицинских центров, заведующие отделениями, инфекционисты, а также, врачи станции скорой медицинской помощи.
Награждены орденом «Құрмет» :
— Врач ГКП «Городской диагностический центр» —
Курекбаева Бауыржан Ордабекович
— Врач ГКП «Городской диагностический центр» —
Мамаев Хасым Махмудович
— Врач ГКП « городская клиническая больница№1» —
Малибеков Жанибек Жумашевич
— Старшая медицинская сестра ГКП «городская поликлиника № 8» — Альмаханова Кафиза Батырхановна
— Старшая медицинская сестра ГКП «городская клиническая больница№1» — Байменова Гаухар Аштаевна
— Фельдшер ГКП «станция скорой медицинской помощи» —
Ауельбаев Тимур Айдарханович.
Награжден орденом » Парасат» :
-Заведующая отделением ГКП «городская клиническая больница№1» — Абдикулова Мариям Кабылбековна.
Награжден орденом «Барыс» I степени:
— Заведующая терапевтическим отделением ГКП на ПХВ «Городская поликлиника№ 1» —
Таженова Агзипа Насыровна.
Награжден орденом «Барыс» III степени:
— Заведующий отделением ГКП «городская клиническая больница№1» — Садиев Орынбасар Алипбекович