В Шымкенте пресечен очередной факт незаконной продажи лекарственных препаратов, передает Otyrar.KZ.

В условиях нехватки необходимых лекарственных средств в период карантина Службой экономических расследований КФМ МФ РК начата масштабная работа по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи медикаментов на территории страны.

В Департамент экономических расследований по городу Шымкенту поступила оперативная информация о факте незаконной продажи с рук лекарств, выдаваемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Установлено, что житель Шымкента занимался незаконной реализацией лекарств без разрешительных документов.

Причём часть из изъятых препаратов должна была быть выдана медучреждениями бесплатно населению.

По факту хищения медпрепаратов в рамках бесплатной медицинской помощи и их незаконной реализации начато расследование.

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