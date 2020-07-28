Организации образования города Шымкент начнут новый учебный год с более 222 тыс. учащимися.

Об этом на брифинге сообщила руководитель городского управления образования Жанат Тажиева.

По информации руководителя управления, в первый класс планируется принять более 24 тысяч учащихся. На сегодняшний день подано 17 401 обращений. Документы принимаются через портал электронного правительства Egov.kz и сайт mektep.shymkent.edu.kz.

«В Шымкенте новый учебный год начнется в 745 учреждениях образования. В том числе школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования. В 172 школах города планируется установить 18 тысяч новых парт, камеры видеонаблюдения последнего образца, а также установить турникеты в 30 школах.

Вместе с этим, полностью завершены работы по ремонту и опрессовке отопительных систем учреждений образования. В 25 учреждениях с автономным отоплением поставляется 4 793 тонн твердого и 190 тонн жидкого топлива», — резюмировала руководитель управления.

В новом учебном году в целях стопроцентного обеспечения учащихся 11-х классов учебниками и для обеспечения учащихся оставшихся классов дополнительными учебниками заключены договора с издательствами, начаты работы по доставке учебников.

Стоит отметить, что работы по обеспечению необходимыми учебниками продолжатся до 25 августа.