В Шымкенте запущен специальный сайт, где ежедневно будут публиковать точную информацию о коронавирусе.

Здесь жители города могут ознакомиться с оперативной статистикой по КВИ. Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Т. Варзилов.

На сайте публикуют информацию о количестве зараженных COVID-19, больных пневмонией и ОРВИ, а также о количестве госпитализированных и вылечившихся пациентов.

«В едином информационном портале COVID-19 представлена информация о количестве пациентов, находящихся на лечении в больницах и провизорных центрах, и уровне заполненности обычных и реанимационных койко-мест. Контент информационного ресурса обновляется ежедневно. На сайте организовывают видео-брифинги в режиме онлайн с участием врачей, а также представлена полная информация с полезными советами. Посетив сайт, можно найти адреса и телефоны медицинских учреждений и провизорных центров Шымкента», — подытожил Т. Варзилов

Ссылка на сайт: http://www.covid19shymkent.kz.