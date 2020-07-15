На этой неделе, в пятницу, в Шымкенте запустят предприятие по производству кислорода.

Заявки на кислородные баллоны поступают не только из медицинских учреждений города, но и области. Здесь в сутки будут наполнят до 1000-1100 кислородных баллонов.

На этом предприятии наладили производство медицинского кислорода. Здесь наполняют жизненно необходимые для тяжелобольных кислородные баллоны. За последние две недели проверили работу всего оборудования, произвели испытание, чтобы запустить производство.

Это предприятие работало с 2006 по 2019 год. Из-за роста цен на энергоносители и падения спроса на кислородные баллоны было закрыто в прошлом году. Основанием для запуска предприятия послужило эпидситуация с коронавирусом и пневмонии.

Учредитель предприятия Балтабай Асан продолжит снабжать кислородными баллонами провизорный центр, открытый при его спонсорской помощи в мкр. «Самале-3».

Балтабай Асан, предприниматель: «Мощность предприятия 1100 кислородных баллонов в сутки. Мы сможем обеспечить потребности города, а также если будут излишки будем снабжать медучреждения области».

Цена одного кислородного баллона колеблется в пределах 65-70 тысяч тенге.

«Сейчас на складе есть 900 баллонов. После запуска предприятия кислородные баллоны поступят в больницы и провизорные центры. Предприятию 1-ой категории опасности нужны специалисты. В связи с развалом СССР закрылись крупные производства и кадры перестали готовить. Если раньше предприятий, занимающихся производством кислорода в Шымкенте, насчитывалось около 15, то сейчас их можно по пальцам пересчитать, — говорит директор предприятия Бек Исахов.