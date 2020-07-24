Более, чем 13 % снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних в Туркестанской области.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на территории Туркестанской области с начала текущего года проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Подросток», «Дети в ночном городе», «Безопасная школа», «Правопорядок». В результате, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 13,4 % или с 97 до 84 фактов, в количество преступлений в отношении несовершеннолетних на на 23 % или с 126 до 97 фактов. Об это рассказал старший инспектор Управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области майор полиции Алихан Алентаев.

Кроме того, на профилактический учет в органы внутренних дел постановлены 454 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 232 неблагополучных семей. 29 подростков, находящихся без попечения родителей, помещены в центры адаптации несовершеннолетних. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 160 дел, по результатам которых принято решение о направлении 3 подростков, склонных к правонарушениям, в специальную школу-интернат г. Кентау. 8 родителей лишены своих прав по воспитанию детей.

«Большая профилактическая и разъяснительная работа стражами порядка проводятся по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, их безнадзорности и беспризорности, выявлению фактов нахождения подростков в ночное время вне дома и других правонарушений. Всего с начала года ювенальными полицейским выявлено более 3000 правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе, 2639 фактов, нахождения подростков в ночное время без сопровождения взрослых и 137 случаев нахождения в увеселительных заведениях. Собранные материалы в отношении 39 владельцев заведений направлены в суд для принятия законного решения. Также зарегистрировано 25 фактов продажи табачных изделий и 85 случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним», — рассказал Алихан Алентаев.

Как известно, с марта текущего года приостановлена работа дошкольных учреждений и других организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас все школьники находятся на каникулах. Однако полицейские ежедневно проводят свою работу. К примеру, стражи порядка усилили профилактические мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде, реках, озерах и водных каналах.

Как отметили полицейские Туркестанской области, работа по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних будет иметь свое продолжение.

В свою очередь, стражи порядка рекомендуют родителям быть вниательными к своим детям. Ведь забота о детях — а уж тем более, организация летнего отдыха — это забота не только полиции. Это — задача всего нашего общества.