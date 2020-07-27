Возобновить оказание плановой медпомощи в Казахстане планируется с 1 августа, сообщает Otyrar.KZ.

По поручению Главы государства разработаны планы на возобновление плановой медпомощи населению с 1 августа.

В первую очередь, будет восстановлена плановая госпитализация в специализированных клиниках республиканского уровня с поэтапным подключением остальных стационаров, не задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

В связи с этим Фонд проводит корректировку плана финансирования оказания медицинской помощи.

С учетом того, что в период пандемии многие плановые услуги были отложены на более поздний срок, Фонд социального медстрахования прогнозирует значительный рост потребления медуслуг до конца текущего года.

По прогнозам Фонда, в третьем квартале объемы плановой помощи могут вырасти до уровня начала года, когда с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования были достигнуты достаточно хорошие показатели оказания медицинских услуг населению.

Так, за первый квартал этого года специализированная медпомощь в круглосуточных стационарах была оказана 827 тыс. пациентов, это почти на 15% больше, чем в прошлом году, плановая госпитализация увеличилась на 79%. Объемы медицинской реабилитации увеличились на 35%, при этом охват пациентов после инсульта возрос в 2,3 раза.

В общей сложности, каждый 3-й пациент в первом квартале был пролечен за счет средств ОСМС.

“Мы надеемся, что система здравоохранения справится с вирусом, и Фонд сможет вернуться к своим нереализованным обязательствам перед пациентами. И очень важно нам всем вместе соблюдать карантинный режим и санитарные правила во избежание новой вспышки заболеваемости. Давайте беречь себя и близких».

Болат Токежанов, Председатель Правления НАО «ФСМС»