За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 81

город Алматы — 195

город Шымкент — 43

Акмолинская область — 52

Актюбинская область — 63

Алматинская область — 111

Атырауская область — 287

Восточно-Казахстанская область — 111

Жамбылская область — 45

Западно-Казахстанская область — 112

Карагандинская область — 97

Костанайская область — 11

Кызылординская область — 105

Мангистауская область — 83

Павлодарская область — 59

Северо-Казахстанская область — 28

Туркестанская область — 26

Всего в стране выявлено 42574 заболевших.

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