За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 81
город Алматы — 195
город Шымкент — 43
Акмолинская область — 52
Актюбинская область — 63
Алматинская область — 111
Атырауская область — 287
Восточно-Казахстанская область — 111
Жамбылская область — 45
Западно-Казахстанская область — 112
Карагандинская область — 97
Костанайская область — 11
Кызылординская область — 105
Мангистауская область — 83
Павлодарская область — 59
Северо-Казахстанская область — 28
Туркестанская область — 26
Всего в стране выявлено 42574 заболевших.