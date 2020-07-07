За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией.



Из них 814 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 95 / 47

город Алматы — 113 / 62

город Шымкент — 84 / 44

Акмолинская область — 32 / 25

Актюбинская область — 32 / 16

Алматинская область — 71 / 68

Атырауская область — 325 / 181

Восточно-Казахстанская область — 96 / 31

Жамбылская область — 59 / 32

Западно-Казахстанская область — 103 / 57

Карагандинская область — 81 / 48

Костанайская область — 17 / 13

Кызылординская область — 40 / 12

Мангистауская область — 124 / 117

Павлодарская область — 53 / 12

Северо-Казахстанская область — 17 / 6

Туркестанская область — 61 / 43

Всего в стране выявлено 48574 заболевших.