За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией.



Из них 936 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 180 / 89

город Алматы — 217 / 73

город Шымкент — 49 / 22

Акмолинская область — 34 / 27

Актюбинская область — 49 / 27

Алматинская область — 108 / 68

Атырауская область — 336 / 229

Восточно-Казахстанская область — 121 / 52

Жамбылская область — 48 / 38

Западно-Казахстанская область — 99 / 39

Карагандинская область — 120 / 68

Костанайская область — 121 / 78

Кызылординская область — 63 / 30

Мангистауская область — 52 / 51

Павлодарская область — 52 / 15

Северо-Казахстанская область — 50 / 19

Туркестанская область — 27 / 11

Всего в стране выявлено 54747 заболевших.