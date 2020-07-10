За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 936 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 180 / 89
город Алматы — 217 / 73
город Шымкент — 49 / 22
Акмолинская область — 34 / 27
Актюбинская область — 49 / 27
Алматинская область — 108 / 68
Атырауская область — 336 / 229
Восточно-Казахстанская область — 121 / 52
Жамбылская область — 48 / 38
Западно-Казахстанская область — 99 / 39
Карагандинская область — 120 / 68
Костанайская область — 121 / 78
Кызылординская область — 63 / 30
Мангистауская область — 52 / 51
Павлодарская область — 52 / 15
Северо-Казахстанская область — 50 / 19
Туркестанская область — 27 / 11
Всего в стране выявлено 54747 заболевших.