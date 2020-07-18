За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1808 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 913 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 252 / 115

город Алматы — 229 / 88

город Шымкент — 57 / 30

Акмолинская область — 42 / 23

Актюбинская область — 51 / 32

Алматинская область — 68 / 47

Атырауская область — 177 / 132

Восточно-Казахстанская область — 203 / 112

Жамбылская область — 149 / 86

Западно-Казахстанская область — 109 / 51

Карагандинская область — 120 / 44

Костанайская область — 51 / 33

Кызылординская область — 96 / 31

Мангистауская область — 45 / 29

Павлодарская область — 72 / 24

Северо-Казахстанская область — 61 / 28

Туркестанская область — 26 / 8

Всего в стране выявлено 68703 заболевших.