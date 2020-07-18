За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1808 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 913 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 252 / 115
город Алматы — 229 / 88
город Шымкент — 57 / 30
Акмолинская область — 42 / 23
Актюбинская область — 51 / 32
Алматинская область — 68 / 47
Атырауская область — 177 / 132
Восточно-Казахстанская область — 203 / 112
Жамбылская область — 149 / 86
Западно-Казахстанская область — 109 / 51
Карагандинская область — 120 / 44
Костанайская область — 51 / 33
Кызылординская область — 96 / 31
Мангистауская область — 45 / 29
Павлодарская область — 72 / 24
Северо-Казахстанская область — 61 / 28
Туркестанская область — 26 / 8
Всего в стране выявлено 68703 заболевших.