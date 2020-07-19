За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 728 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 258 / 90

город Алматы — 220 / 63

город Шымкент — 47 / 33

Акмолинская область — 50 / 27

Актюбинская область — 23 / 11

Алматинская область — 78 / 52

Атырауская область — 184 / 129

Восточно-Казахстанская область — 133 / 60

Жамбылская область — 121 / 43

Западно-Казахстанская область — 103 / 58

Карагандинская область — 118 / 41

Костанайская область — 55 / 31

Кызылординская область — 49 / 9

Мангистауская область — 2 / 2

Павлодарская область — 92 / 45

Северо-Казахстанская область — 63 / 15

Туркестанская область — 40 / 19

Всего в стране выявлено 70339 заболевших.