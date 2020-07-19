За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 728 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 258 / 90
город Алматы — 220 / 63
город Шымкент — 47 / 33
Акмолинская область — 50 / 27
Актюбинская область — 23 / 11
Алматинская область — 78 / 52
Атырауская область — 184 / 129
Восточно-Казахстанская область — 133 / 60
Жамбылская область — 121 / 43
Западно-Казахстанская область — 103 / 58
Карагандинская область — 118 / 41
Костанайская область — 55 / 31
Кызылординская область — 49 / 9
Мангистауская область — 2 / 2
Павлодарская область — 92 / 45
Северо-Казахстанская область — 63 / 15
Туркестанская область — 40 / 19
Всего в стране выявлено 70339 заболевших.