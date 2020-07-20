За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 706 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 226/ 100
город Алматы — 221/105
город Шымкент — 43/ 22
Акмолинская область — 52 / 29
Актюбинская область — 13/ 2
Алматинская область — 43/33
Атырауская область — 130/ 94
Восточно-Казахстанская область — 112/ 36
Жамбылская область — 104/58
Западно-Казахстанская область — 95/43
Карагандинская область — 148 /62
Костанайская область — 56 /40
Кызылординская область — 19 / 9
Мангистауская область — 42/36
Павлодарская область — 106/ 12
Северо-Казахстанская область — 69 /19
Туркестанская область — 20/ 6
⠀
Всего в стране выявлено 71 838 заболевших.