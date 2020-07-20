За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 706 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 226/ 100

город Алматы — 221/105

город Шымкент — 43/ 22

Акмолинская область — 52 / 29

Актюбинская область — 13/ 2

Алматинская область — 43/33

Атырауская область — 130/ 94

Восточно-Казахстанская область — 112/ 36

Жамбылская область — 104/58

Западно-Казахстанская область — 95/43

Карагандинская область — 148 /62

Костанайская область — 56 /40

Кызылординская область — 19 / 9

Мангистауская область — 42/36

Павлодарская область — 106/ 12

Северо-Казахстанская область — 69 /19

Туркестанская область — 20/ 6

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Всего в стране выявлено 71 838 заболевших.