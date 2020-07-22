За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 743 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 213 / 103
город Алматы — 241 / 134
город Шымкент — 38 / 10
Акмолинская область — 54 / 28
Актюбинская область — 50 / 30
Алматинская область — 54 / 27
Атырауская область — 109 / 65
Восточно-Казахстанская область — 238 / 115
Жамбылская область — 42 / 23
Западно-Казахстанская область — 87 / 44
Карагандинская область — 175 / 79
Костанайская область — 54 / 17
Кызылординская область — 115 / 34
Мангистауская область — 49 / 18
Павлодарская область — 68 / 6
Северо-Казахстанская область — 82 / 4
Туркестанская область — 16 / 6
Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.