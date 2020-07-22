За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 743 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 213 / 103

город Алматы — 241 / 134

город Шымкент — 38 / 10

Акмолинская область — 54 / 28

Актюбинская область — 50 / 30

Алматинская область — 54 / 27

Атырауская область — 109 / 65

Восточно-Казахстанская область — 238 / 115

Жамбылская область — 42 / 23

Западно-Казахстанская область — 87 / 44

Карагандинская область — 175 / 79

Костанайская область — 54 / 17

Кызылординская область — 115 / 34

Мангистауская область — 49 / 18

Павлодарская область — 68 / 6

Северо-Казахстанская область — 82 / 4

Туркестанская область — 16 / 6

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.