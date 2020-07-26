Из них 638 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 284 / 108

город Алматы — 173 / 59

город Шымкент — 39 / 12

Акмолинская область — 53 / 25

Актюбинская область — 12 / 5

Алматинская область — 59 / 29

Атырауская область — 85 / 64

Восточно-Казахстанская область — 192 / 88

Жамбылская область — 53 / 34

Западно-Казахстанская область — 95 / 56

Карагандинская область — 121 / 49

Костанайская область — 59 / 39

Кызылординская область — 24 / 17

Мангистауская область — 71 / 29

Павлодарская область — 73 / 9

Северо-Казахстанская область — 80 / 11

Туркестанская область — 21 / 4

Всего в стране выявлено 81720 заболевших.

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