Из них 638 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 284 / 108
город Алматы — 173 / 59
город Шымкент — 39 / 12
Акмолинская область — 53 / 25
Актюбинская область — 12 / 5
Алматинская область — 59 / 29
Атырауская область — 85 / 64
Восточно-Казахстанская область — 192 / 88
Жамбылская область — 53 / 34
Западно-Казахстанская область — 95 / 56
Карагандинская область — 121 / 49
Костанайская область — 59 / 39
Кызылординская область — 24 / 17
Мангистауская область — 71 / 29
Павлодарская область — 73 / 9
Северо-Казахстанская область — 80 / 11
Туркестанская область — 21 / 4
Всего в стране выявлено 81720 заболевших.