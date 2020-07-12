Из них 1061 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 88 / 40

город Алматы — 242 / 81

город Шымкент — 137 / 99

Акмолинская область — 38 / 23

Актюбинская область — 40 / 25

Алматинская область — 48 / 29

Атырауская область — 269 / 200

Восточно-Казахстанская область — 211 / 150

Жамбылская область — 79 / 64

Западно-Казахстанская область — 97 / 43

Карагандинская область — 158 / 93

Костанайская область — 56 / 19

Кызылординская область — 91 / 33

Мангистауская область — 72 / 67

Павлодарская область — 51 / 6

Северо-Казахстанская область — 65 / 48

Туркестанская область — 56 / 41

Всего в стране выявлено 58253 заболевших.