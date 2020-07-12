Из них 1061 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 88 / 40
город Алматы — 242 / 81
город Шымкент — 137 / 99
Акмолинская область — 38 / 23
Актюбинская область — 40 / 25
Алматинская область — 48 / 29
Атырауская область — 269 / 200
Восточно-Казахстанская область — 211 / 150
Жамбылская область — 79 / 64
Западно-Казахстанская область — 97 / 43
Карагандинская область — 158 / 93
Костанайская область — 56 / 19
Кызылординская область — 91 / 33
Мангистауская область — 72 / 67
Павлодарская область — 51 / 6
Северо-Казахстанская область — 65 / 48
Туркестанская область — 56 / 41
Всего в стране выявлено 58253 заболевших.