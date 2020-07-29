На протяжении трех лет купол древнего мавзолея был закрыт. Но скоро состоится его открытие. Сохранился исторический облик купола, налажен вентиляционный и гидроизоляционный слои, пишет Otyrar.KZ.

Реставрация купола велась совместно с Министерством культуры и спорта страны под особым контролем акима области У. Шукеева.

На территории государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», исторических местах ведутся реставрационные работы, археологические раскопки вдоль магистральных улиц, где расположено средневековое городище Культобе.

По результатам раскопок городища Культобе в 2019 году было обнаружено более 5000 древних золотых изделий, сделанных в 1 веке до нашей эры.

Кроме того, перед Мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи будет сформирована зеленая селфи-зона, где будут отдыхать туристы. На территории историко-культурного центра «Тақия қақпасы» будут проведены раскопки, найденные экспонаты станут особым впечатлением для посетителей.

Также на территории проспекта Б. Саттарханова строится этноаул.

Отметим, что все работы, выполненные в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи, велись по согласованию с ЮНЕСКО. С реставрационными работами Мавзолея ознакомилась и посетила директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Кумыс Сеитова.