Общественная организация «Немолчиkz» обратилась к министру здравоохранения РК Алексею Цою, передает Otyrar.KZ.

«Уважаемый министр здравоохранения, Алексей Владимирович, обращаюсь к Вам по делу потерпевшей из Шымкента.

15 июня, ее выписали, объясняя это тем, что сейчас не могут провести операцию во восстановлению челюсти, в связи с переломом ребер. Сказали, что через десять дней прооперируют, закрепили за поликлиникой.

В поликлинике КАРАНТИН, никто к ней не приходит, она терпит боли, не может кушать, во рту осколки от костей, я очень опасаюсь за ее жизнь!

ЕЙ СРОЧНО НУЖНА ОПЕРАЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЧЕЛЮСТИ! ПРОСИМ ВЗЯТЬ НА СВОЙ КОНТРОЛЬ!

Она поступила в больницу 26 мая, при осмотре обнаружили в полости рта рану примерно 5 см, выпирающий осколок (кости) челюсти с разрывом слизистой десны. В заключении написано: Сочетанная травма: Травматический остеомелит нижней челюсти справа, Закрытый перелом челюсти по суставному отростку слева, со смещением отростков.

Нейрохирург дал заключение:

Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, Субарахноидальное кровоизлияние левой лобной доли, острая субдуральная гидрома, обеих гемисфер. Обширная подкожная гематома лица, субконьюктивальное кровоизлияние обеих глаз.

Кроме этого закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом 9 ребра справа, ушиб обеих легких.

Вот такая ситуация с потерпевшей, мы считаем, что выписка была преждевременной, в условиях КВИ, она не может получить необходимый объем медицинской помощи.

Подозреваемый, ранее судимый водворен на два месяца по решению следственного суда.

Следствие продолжается, дело на личном контроле начальника департамента полиции Шымкента».