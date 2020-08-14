Агентством по противодействию коррупции начат опрос среди граждан по антикоррупционным законодательным инициативам. Всем желающим предлагается пройти опрос и оставить свои предложения.

Выразить свое мнение можно на такие темы, как:

• введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки;

• распространение понятия «коррупция» на частный сектор,

•введение запрета для госслужащих, а также для их супругов и детей (до 18 лет) на открытие счетов в иностранных банках, и др.

Опрос на казахском языке можно пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1nPb_St0UZeuWlLV_ZRSn-UznQsKQoCY4Btn2N9XpLdc/edit

Опрос на русском языке можно пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1bbOzmV5YnWn6IByl3b7eynSRLhbxzY8BsPAurCGiREM/edit

Пока данные инициативы находятся на этапе разработки, однако, Агентству важно получать обратную связь от граждан и вносить коррективы, исходя из мнения общественности.

В рамках концепции «Слышащего государства» по поручению Главы государства Агентство предоставляет все возможности для вовлечения населения в обсуждение всех проектов Антикора.

Для достижения наибольшего охвата используются разные каналы коммуникаций, включая социальные сети Агентства.

Пройти опрос и следить за новостями Антикора можно, подписавшись на следующие аккаунты:

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