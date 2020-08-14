Агентством по противодействию коррупции начат опрос среди граждан по антикоррупционным законодательным инициативам. Всем желающим предлагается пройти опрос и оставить свои предложения.
Выразить свое мнение можно на такие темы, как:
• введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки;
• распространение понятия «коррупция» на частный сектор,
•введение запрета для госслужащих, а также для их супругов и детей (до 18 лет) на открытие счетов в иностранных банках, и др.
Опрос на казахском языке можно пройти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1nPb_St0UZeuWlLV_ZRSn-UznQsKQoCY4Btn2N9XpLdc/edit
Опрос на русском языке можно пройти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1bbOzmV5YnWn6IByl3b7eynSRLhbxzY8BsPAurCGiREM/edit
Пока данные инициативы находятся на этапе разработки, однако, Агентству важно получать обратную связь от граждан и вносить коррективы, исходя из мнения общественности.
В рамках концепции «Слышащего государства» по поручению Главы государства Агентство предоставляет все возможности для вовлечения населения в обсуждение всех проектов Антикора.
Для достижения наибольшего охвата используются разные каналы коммуникаций, включая социальные сети Агентства.
Пройти опрос и следить за новостями Антикора можно, подписавшись на следующие аккаунты:
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