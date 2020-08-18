Безработица ударила больнее, чем могло предположить правительство. Число тех, кто потерял работу за время карантина выросло в 8 раз!

Возможно, причина в том, что региональные акиматы не справляются с планом создания постоянных рабочих мест.

«В начале года мы заключили меморандум с каждым акимом. По плану они должны были создать 431,5 новых рабочих мест, это не учитывая программу «Енбек» и «Дорожную карту занятости». Здесь хочу сказать, что было создано 149 тысяч постоянных рабочих мест», — рассказал Биржан Нурымбетов министр труда и социальной защиты РК.

Правда, Шымкент к занятости граждан, подошел ответственно, мы в рейтинге тех, кто уделяет большое внимание проблеме безработицы. Наряду с третьим городом-мегаполисом страны с проблемой усиленно борются в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Анастасия Новикова