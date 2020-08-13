Исторические объекты, обнаруженные на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, привлекли особое внимание археологов.

Исторические объекты были обнаружены в шахристане и на средневековой магистральной улице Старого Туркестана, который находится в ведении Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан». Эти находки имеют колоссальное значение для мировой археологии, сообщает azretsultan.kz

Старый Туркестан расположен к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. На территории шахристана были обнаружены караван-сарай, восточная баня, керамический цех и учебное заведение, которые датируются XVIII-XIX вв. Стоит отметить, данные объекты встречаются крайне редко.

На месте караван-сарая, находившегося возле ворот «Такия», были обнаружены ниши для хранения документов и ценных предметов. На территории данного объекта располагались склады, комнаты отдыха и приема, двор, намазхана и однокомнатная баня под названием «мурича».

-«Здесь находились ворота «Такия», построенные в 1843-1849 гг. при Кокандском ханстве. Недалеко от этих ворот находился караван-сарай. Возле всех четырех ворот Старого Туркестана имелись такие сооружения. Каждый из них имели собственную малые бани под названием «мурича». Обнаруженному объекту было присвоено название «Караван-сарай Такия». На этом месте находилась дверь, через которую входили в комнату для приема. Напротив, находилась канцелярия главы караван-сарая. Во дворе стояли караваны. Западная часть была застроена складами, где хранились товары. Если на первом этаже располагались хозяйственные объекты, то второй этаж предназначался для отдыха посетителей, носивший название «Балахана». Данное строение с общей площадью 35-40 метров является одним из главных находок этого года», – отметил кандидат исторических наук, научный сотрудник Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», археолог Марат Туякбаев.

По мнению ученого, раскопки школы, которые обнаружены недалеко от ворот «Такия» имеют большое значение, так как учебное заведение впервые было обнаружено на территории Туркестана.

-«Изначально мы считали, что это медресе. Благодаря тщательному изучению нами было обнаружена школа, делившаяся на две части. В первой части учились мальчики, а в другой – девочки. В этой школе ученики обучались грамоте, после окончания которой поступали в медресе. Длина составляет более 40 метров, а ширина – 25-30 м, поделенные на равные части. Все эти комнаты – кельи, где обучались не только городские дети, но и всей округи. Выпускники школы могли продолжить свое обучение в медресе «Галия» или религиозных учебных заведениях Бухары. Данная школа обнаружена впервые на территории Туркестана», – сказал Марат Туякбаев.

Также, был обнаружен керамический цех, который свидетельствует о развитии технологии производства керамических изделий на территории нашей страны.

Цех, найденный на территории мавзолея Ясави, является одним из первых находок в своем роде. Ученые предполагают что, в этом цехе производили не только домашнюю утварь, но и жженые кирпичи.

-«В ходе археологических раскопок был обнаружен цех по производству керамических изделий. В настоящее время раскопаны 8 печей. Обнаружение такого объекта является само по себе сенсационным. В этом цехе полного цикла предусмотрены места для всех этапов производства посуды и кирпича», – сообщил сотрудник Казахского научно-исследовательского института культуры, археолог Ерлан Казизов.

Обнаруженная на территории древнего шахристана малая восточная баня состояла из нескольких комнат. До наших дней сохранился резервуар для хранения воды – сардоба. Особенностями данного объекта являются не только строительные особенности, но и специальные комнаты с лечебными ваннами.

Были проведены археологические раскопки на магистральной улице с общей протяженностью 620 м, ведущей от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави до ворот «Жеті ата». Специалистами были изучены 70 м с шириной 25 м участка с общей площадью 170 м. Таким же образом на оставшейся части с шириной 5 м были произведены археологические изыскания, где была раскопана отдельная комната ханов под названием «махсура» для совершения намаза. Также зафиксированы места крепостных башен, минарет и комнаты для приема гостей «малзел». Объекты, обнаруженные на магистральной улице, датируются XV-XVI вв.

Стоит отметить, что двери здания XVIII-XIX вв. выходили на улицу, что свидетельствуют об общественной функции данных строений.

-«Ханская ставка и мечеть, основанные Есим ханом, были найдены на магистральной улице. Культурный слой под номером «6» датируется концом XVII в. и первой половиной XVIII в. В этот период у власти находились ханы Тауке, Кайып, Болат, Самеке и Абилмамбет. Комната «махсура», обнаруженная рядом с мечетью, предназначалась для ханских особ. Данная находка может дать больше информации о жизни этих ханов», — отметил Марат Кымызович.

Изучение этих находок и представление их народу являются одним из главных задач Министерства культуры и спорта РК.

-«Неоценимая роль кочевников Туркестанского оазиса важна не только для истории Евразии, но и для всемирной истории.

Согласно поручению Елбасы Н.А. Назарбаева, в 2004 году была принята государственная программа «Культурное наследие». Главнейшая задача данной программы заключается в развитии самосознания казахстанцев и пропаганде культурно-духовных ценностей Казахстана на мировом уровне.

Работы, проводимые на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан являются логическим продолжением реализации этой программы.

В последние годы археологические работы проводятся с удвоенной силой, о чем свидетельствуют археологические находки наших ученых, которые облегчают временные невзгоды нашего народа. Сохранение памятников, развитие туризма и археологическое изучение края являются главнейшими задачами Концепции развития историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан». Данный документ одобрен Министерством культуры и спорта РК. Проделанная работа заповедника-музея является только началом. Поэтому и впредь будет продолжаться изучение наследия наших предков, которые жили в стране Великой степи», – отметил директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов.

Работы на территории Древнего Туркестана проводятся совместно с Казахским научно-исследовательским институтом культуры и предприятием «Казреставрация».

Спонсор комплексного проекта на территории городища Культобе – компания «ERG».

-«Проводятся подготовительные работы для открытия археологического парка «Культобе» Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан». Данный проект начат в 2019 году сроком на 3 года при поддержке Министерства культуры и спорта РК и компании «ERG». Археологические и реставрационные работы проводятся Казахским научно-исследовательским институтом культуры. В прошлом году были обнаружены мастерские и жилые дома, расположенные по обеим сторонам средневековой улицы XIII-XIV вв. В этом году проводится реставрация данных объектов. В дальнейшем наша работа будет проходить в лабораторных условиях. Все изученные объекты и артефакты будут переданы Государственному историко-культурному заповеднику-музею «Азрет Султан».», – подчеркнула археолог Казахского научно-исследовательского института культуры Айсулу Ержигитова.

По мнению специалистов, большинство тайн, сокрытые на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», предстоит еще разгадать.