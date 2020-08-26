Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов встретился с генеральным консулом Республики Узбекистан в Алматы Аброром Фатхуллаевым, передает otyrar.kz.

На встрече стороны обсудили взаимовыгодные двусторонние вопросы, направленные на укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, а также развитие международного туризма сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, речь шла об экономической стабильности и трудовой миграции в условиях пандемии COVID-19.

В своей речи генеральный консул отметил, что трудовая миграция стала частью международных экономических отношений и предложил создать оптимальную систему приема рабочей силы в связи с пандемией.

«В Шымкенте действуют крупные промышленные предприятия и ведутся работы в сфере строительства. Мы готовы обеспечить рабочую силу со своей стороны при поступлении заявок от работодателей. Для этого достаточно, чтобы работодатели Казахстана подали заявку на предоставление соответствующего пакета документов, запрашиваемый Узбекистаном», — сказал Аброр Фатхуллаев.

Глава города сообщил, что во время карантина темпы строительных работ в Шымкенте не замедлялись. Также он отметил, что на сегодняшний день наблюдается нехватка рабочей силы в сфере строительства.

По итогам встречи стороны выразили готовность к наращиванию темпов сотрудничества и развитию взаимовыгодного сотрудничества.