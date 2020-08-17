Этого события, наверное, ждали не только жители Шымкента, но и гости, которые часто приезжают в третий мегаполис на поезде. Шымкентский «Биг-Бен» на привокзальной площади наконец заработал, передает Otyrar.kz

Время на часах остановились несколько лет назад, жители шутили, мол, только в Шымкенте можно время остановить.

Починить главные часы обещали многие чиновники, только слова всегда расходились с делом. Причины были разные, то, не было средств, то не хватало запчастей для ремонта.

Аким Шымкента во время осмотра ЖД-вокзала, пообещал журналистам часы починить. Свое слово Мурат Айтенов сдержал.

Жители Шымкента рассказывают, что раньше часы то отставали, то опережали время на несколько часов. Причем, на всех четырех сторонах время было разным. Теперь все изменилось.

«Я надеюсь в Шымкенте больше время не остановится, главное чтобы и дальше работали. А главе города спасибо, что часы починил, еще бы другие все проблемы также быстро решил он, вот тогда было бы классно. На все нужно время, понимаем. А за часы большой рахмет», — сказала Айгуль Бектаева жительница г. Шымкента.

Как стало известно, наладить работу часов не составило труда, нужно было лишь указание и контроль главы города. На ремонт главных часов из городского бюджета не потрачено не тиына.

Жители надеются, что часы будут регулярно проверять, а горожанам больше не придется стыдиться за потерянное время.