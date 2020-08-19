В Туркестанской области ведется работа по обеспечению природным газом города Кентау и прилегающих сел.

Работы в этом направлении проводятся в несколько этапов. Отметим, глава региона уделяет особое внимание газификации города горняков. По инициативе Умирзака Шукеева утвержден специальный план работы, ведется интенсивная работа.

На сегодняшний день в Кентау ведется прокладка газопровода к 10 многоэтажным и 800 частным жилым домам. В настоящее время подрядчик готовит документацию по обеспечению природным газом города и села Старый Икан.

Напомним, в прошлом году здесь несколько подрядных организаций провели строительно-монтажные работы.

Вместе с тем, обеспечение природным газом населенных пунктов Шага, 30-летие Казахстана, Бершинтобе, Шоктас, Ибата и Ойык, находящихся в административном подчинении Кентау, будет осуществляться в рамках проекта государственно-частного партнерства. Кроме того, газопровод подводят к 10 строящимся многоквартирным домам. Также в будущем в 40 многоэтажных жилых домах установят газовые котельные.

Стоит отметить, в этом году в Туркестанской области природным газом будут обеспечены 154 тыс абонентов. Если в прошлом году по области показатель охвата природным газом составил 57 % или 1,1 млн человек, то в этом году он достигнет 64% или 1,2 млн человек. Согласно трехлетнему плану мероприятий, дополнительно планируется обеспечить газом 92 населенных пункта или 49 тыс. человек.